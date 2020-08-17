جيزان 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستمكن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفايروس كورونا كوفيد 19.وأوضح الفريق المعالج أن السيدة كانت تعاني من إنقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الآشعة التلفزيونية جفاف تام للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود إضطرابات شديدة بنبض الجنين.وبين أن الفريق الطبي اتخذ القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة وفق البروتوكلات الطبية المعمول بها وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد.//انتهى//16:18ت م0150