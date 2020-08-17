عام / أمانة محافظة جدة تواصل جولاتها الرقابية على العشوائيات
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
واصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على عدد من الأحياء الشعبية وذلك ضمن جهودها المستمرة للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها في جميع أحياء المحافظة ، حيث تمكنت في نطاق بلدية بريمان الفرعية أمس ، من إزالة 6 من الأسوار بملحقاتها أقيمت بصورة عشوائية تبلغ مساحاتها الإجمالية 25000 ألف متر مربع .
وأوضح رئيس بلدية بريمان المهندس أحمد الزهراني ، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة رصد داخل النطاق عدد من الأحواش المخالفة والمقامة على أراضي حكومية بدون مستمسكات شرعية .
وأضاف أن البلدية باشرت على الفور الموقع بمشاركة الجهات الأمنية ذات العلاقة واتخذت الإجراءات النظامية ، مؤكداً مواصلة الجولات لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها داخل الأحياء .
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17:52ت م
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