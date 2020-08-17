جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على عدد من الأحياء الشعبية وذلك ضمن جهودها المستمرة للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بجميع أشكالها في جميع أحياء المحافظة ، حيث تمكنت في نطاق بلدية بريمان الفرعية أمس ، من إزالة 6 من الأسوار بملحقاتها أقيمت بصورة عشوائية تبلغ مساحاتها الإجمالية 25000 ألف متر مربع .وأوضح رئيس بلدية بريمان المهندس أحمد الزهراني ، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة رصد داخل النطاق عدد من الأحواش المخالفة والمقامة على أراضي حكومية بدون مستمسكات شرعية .وأضاف أن البلدية باشرت على الفور الموقع بمشاركة الجهات الأمنية ذات العلاقة واتخذت الإجراءات النظامية ، مؤكداً مواصلة الجولات لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها داخل الأحياء .// انتهى //17:52ت م0169