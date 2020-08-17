بروكسل 27 ذو الحجة 1441ه الموافق 17 اغسطس2020 م واسبدأت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون، ومفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورجيس ، زيارة رسمية إلى تونس .وأفادت المفوضة الأوروبية في بيان من بروكسل أن الزيارة تهدف إلى تأكيد الالتزام المشترك بشراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تغطي العلاقات السياسية والاقتصادية وكذلك التعاون في مجال الهجرة.// انتهى //17:54ت م0170