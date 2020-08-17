سياسي / مفوضان أوروبيان يبدآن زيارتهما إلى تونس
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
بروكسل 27 ذو الحجة 1441ه الموافق 17 اغسطس2020 م واس
بدأت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون، ومفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، ووزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورجيس ، زيارة رسمية إلى تونس .
وأفادت المفوضة الأوروبية في بيان من بروكسل أن الزيارة تهدف إلى تأكيد الالتزام المشترك بشراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تغطي العلاقات السياسية والاقتصادية وكذلك التعاون في مجال الهجرة.
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17:54ت م
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