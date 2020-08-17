الكويت 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستلقى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي وزير الدفاع بالإنابة اليوم اتصالين هاتفيين منفصلين من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إفارست بارتولو، ووزير الخارجية النيجيري جيوفري أونياما.وجرى خلال الاتصالين تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وكلاً من مالطا ونيجيريا، وسبل تطويرها وتنميتها وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //18:30ت م0178