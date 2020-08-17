مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسنفذت بلدية المسفلة بمكة المكرمة اليوم, حملة لإزالة السيارات التالفة والمتعطلة في نطاقها.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الحملة تهدف إلى إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، مشيراً إلى إزالة 35 سيارة متعطلة و هياكل تالفة من قبل اللجنة المختصة، وذلك لما تشكله هذه السيارات من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.وأكد مكاوي ضرورة متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لمختلف أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في إزالة السيارات الخربة والهياكل التالفة أولاً بأول, لافتا الانتباه إلى أهمية دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية للتصدي لأشكال التشوه البصري.من جهة أخرى أغلقت بلدية المعابدة الفرعية اليوم مركز تموينات "شهير" مخالفاً للاشتراطات الصحية وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها البلدية.وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت المركز لمخالفة الاشتراطات الصحية, وتدني مستوى النظافة وسوء تداول اللحوم ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية والتخزين في الممرات, إضافةً إلى وجود مبسط لبيع الأطعمة غير مؤهل لمزاولة النشاط ، مشيراً إلى قيام المراقبين بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق المركز فورًا.وأكَّد الشنبري أنَّ أعمال الرقابة الميدانية للبلدية مستمرة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.// انتهى //18:33ت م0180