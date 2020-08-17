الخرطوم 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلنت وساطة دولة جنوب السودان، أن موعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، سيتم في 28 أغسطس الحالي.وقال رئيس فريق الوساطة الجنوبية، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريح له اليوم : إنهُ لم يتبق سوى ملف الترتيبات الأمنية- مسار دارفور، وأن الوساطة حددت مدى زمنياً لا يتعدى ثلاثة أيام لاستكمال الملفات في كل المسارات تمهيدًا للتوقيع بالأحرف الأولى ومن ثمّ التوقيع النهائي، مشيراً إلى أن مسألة التفاوض مع الحركة الشعبية - شمال - جناح عبد العزيز آدم الحلو ستستأنف مع الحركة ابتداءً من صباح غدٍ الثلاثاء للوصول إلى اتفاق حول كل القضايا.//انتهى//19:14ت م0183