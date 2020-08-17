الرباط 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، مع سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وفلسطين في مجالات عمل المنظمة.وخلال اللقاء استعرض الدكتور المالك ما قامت به المنظمة من تحديث في رؤيتها وإستراتيجية عملها،مشيرا إلى المبادرات والبرامج والنشاطات التي قدمتها ونفذتها خلال جائحة كورونا، لدعم الدول الأعضاء في مواجهة انعكاسات الجائحة.وقدم السفير الفلسطيني الشكر إلى الإيسيسكو ومديرها العام على ما تقدمه من دعم لفلسطين، واستجابتها السريعة لكل متطلبات الجانب الفلسطيني في مجالات عمل المنظمة، مشيدا بما حققته من حضور متميز خلال الجائحة جعلها في مقدمة المنظمات الدولية الكبيرة، لافتا النظر إلى أن الإرث الثقافي والحضاري مصدر قوة، وصونه ضرورة للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.// انتهى //19:17ت م0185