مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسكرمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة أمس, الفائزين بمسابقة حفظ السنة الإلكترونية عبر الاتصال المرئي الهادفة لتحفيز النشء والأطفال على حفظ السنة النبوية.وشملت المسابقة فرعين الأول من عمر عشر سنوات وحتى الثانية عشرة والثاني من عمر ثلاث عشرة وحتى الخامسة عشرة, حيث اختير عشرة فائزين من كل فرع بناءً على المعايير التي أعلن عنها سابقاً وهي وضوح الصوت والصورة، والالتزام باللغة العربية الفصحى والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد.مما يذكر أن المسابقة تأتي تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة مساهمة من الجمعية لتفعيل ملتقى مكة الثقافي، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" والمسابقة عبارة عن تسجيل مقطع فيديو من قبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثًا عن النبي عليه الصلاة والسلام.وهنأْت الجمعية الفائزين في المسابقة, كاشفة عن إطلاق عدد من المسابقات الإلكترونية لعموم المجتمع ستعلن عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //19:17ت م0186