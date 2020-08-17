بغداد 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 180133 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5954 ,فيما سجلت 3571 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 128945 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 45234, منهم 605 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:26ت م0187