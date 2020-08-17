الدمام 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساعتمد مجلس إدارة نادي الصم في المنطقة الشرقية في اجتماعه الدوري مساء أمس برنامجه للعام القادم ١٤٤٢ الذي اشتمل على عدة محاور رئيسة.وشملت المحاور اعتماد مشاركة النادي في بطولات المملكة للموسم الرياضي القادم الذي ينطلق في شهر محرم من عام ١٤٤٢هـ التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم في مختلف الألعاب وكذلك اعتماد البرنامج التدريبي الخاص بلغة الاشارة وكذلك النشاط الرياضي والاجتماعي وتشكيل الفرق العاملة للإشراف على تنفيذ جميع البرامج.وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص, أن النادي يعد حاليا برنامجا تأهيليا رياضيا متكاملا في مختلف الألعاب منها برنامج في كرة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوى والبولينج يُقيم من خلالها الفرق واللاعبون بهدف إعداد الفريق النهائي بنادي الصم والبدء في عملية التأهيل الفني لخوض منافسات البطولة القادمة.وأشار إلى أن عملية التأهيل والتدريب مستمرة لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف إلى جانب تهيئة ملعب النادي لغقامة التدريبات اليومية وإيجاد برامج ترويحية للفرق الرياضية المشاركة التي تصب في رفع المستوى المهاري والفني, حيث يأتي هذا الأمر في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي, واعدا بمواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة.// انتهى //19:30ت م0189