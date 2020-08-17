ظهران الجنوب 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير ، تعديات على أراضٍ حكومية .جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية - خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية - تعديات على أراضٍ حكومية بمركز الجوة التابع للمحافظة، وهي عبارة عن أحواش ومباني حجرية ، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //19:42ت م0191