عام / بلدية سراة عبيدة تزيل تعديات عن أراضٍ حكومية
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
ظهران الجنوب 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس
أزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير ، تعديات على أراضٍ حكومية .
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية - خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية - تعديات على أراضٍ حكومية بمركز الجوة التابع للمحافظة، وهي عبارة عن أحواش ومباني حجرية ، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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19:42ت م
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