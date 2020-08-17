أبوظبي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس أندونيسيا جوكو ويدودو - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين وجوانب التعاون المشترك وسبل تنميته بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المتبادلة.كما استعرض الجانبان عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية والتنموية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:56ت م0196