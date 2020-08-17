جيزان 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسرأس مدير عام مكتب ‫وزارة الرياضة‬ بمنطقة ‫جازان إبراهيم بن يحيى الرياني اليوم، الاجتماع الدوري برؤساء الأندية الرياضة بالمنطقة، بحضور نائب مدير المكتب عقيل بن صالح صعابي, ‏وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بجيزان.وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الأندية للموسم الرياضي القادم والترتيبات الخاصة بذلك من قبل الأندية الرياضية بالمنطقة.كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من المقدرات المتوفرة حاليا وذلك لدعم الأندية المتأهلة التي تمثل المنطقة من جميع النواحي وإمكانية الاستفادة من إستراتيجية دعم الأندية التي دعت إليها ‫وزارة الرياضة‬.وأكد الرياني ضرورة الالتزام بما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي وأهمية تطبيقه من أجل عودة آمنة لجميع الرياضيين.// انتهى //19:59ت م0197