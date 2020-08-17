نجران 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسقدمت جمعية "إسناد" لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة لمستفيديها، حقائب تعليمية لتنمية الإدراك وزيادة التركيز، وأدوات للتخاطب وتعديل السلوك لذوي إعاقات التوحّد ومتلازمة داون وضمور المخ والإعاقات الذهنية المختلفة، وكراسي متحركة للأطفال والكبار من ذوي إعاقة الشلل الرباعي والشلل النصفي والشلل الدماغي والإعاقات الحركية، ضمن مبادرة "وطن العطاء" برعاية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.وأوضح مدير جمعية "إسناد" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالله الوادعي أن الجمعية من الجمعيات الحديثة والمتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة في محافظة شرورة والمراكز والهجر التابعة لها.وأشار إلى أن تأسيس الجمعية أتى بناءً على واقع الاحتياج الكبير لخدمات الرعاية والتأهيل والعلاج لأكثر من ١٧٠٠ شخص بمختلف الإعاقات مثل التوحد ومتلازمة داون والشلل الدماغي والشلل الرباعي والنصفي والصمم والبكم والمكفوفين وغيرها من الإعاقات المختلفة.ودعا الوادعي المجتمع بمختلف شرائحه لدعم ومساندة الجمعية في تحقيق آمال وطموح ذوي الإعاقة بالمحافظة ، مقدماً شكره لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة على مبادرته الكريمة تجاه جمعية "إسناد" وجمعيات المنطقة كافة.// انتهى //20:33ت م0200