الطوال 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة الطوال جلسته العادية الـ ٦٧، برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن حسن حمدي وحضور رئيس بلدية الطوال المهندس أحمد بن محمد الأحوس وأعضاء المجلس، ناقش خلالها عدداً من الموضوعات المدرجة واتخذ حيالها مجموعة من القرارات.وأوضح الحمدي، أن المجلس اطلع على أهم القرارات السابقة التي اتخذها المجلس، كما أصدر عدداً من القرارات أهمها تنفيذ ورشة العمل الأولى للمجلس مع المواطنين لعام ٢٠٢٠ م بعد أسبوعين لتلمس الاحتياجات الخدمية للمحافظة.كما أقر المجلس أن تركز الجولات الميدانية للقرى التابعة للمحافظة، وأقر إنشاء ملعبين لكرة القدم بالمواصفات القانونية في مدينة الطوال وقرية العكرة، وصيانة الطرق والشوارع التي تضررت من الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً.// انتهى //20:34ت م0201