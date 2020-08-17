رفحاء 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستقوم بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية بتأهيل وإعادة سفلتة لعدد من شوارع قرية ابن سوقي التابعة لنطاق البلدية.وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطط التطورية الجاري تنفيذها لشبكة الطرق بطلعة التمياط والقرى التابعة لنطاقها، واستمراراً لجهود البلدية وحرصها على التحسين والتطوير في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء وتحقيقا لرضى مستخدميها، وذلك حسب الإمكانات المتاحة.وبالتزامن مع ذلك تقوم البلدية بأعمال صيانة وطلاء للأرصفة في الشوارع بطلعة التمياط.// انتهى //20:35ت م0202