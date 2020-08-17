محايل 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ، حيث كان عدد المتقدمين 1174 معلمًا شملت 365 معلماً بنسبة 31,22%، فيما بلغ عدد المتقدمات 761 معلمة شملت 236 معلمة بنسبة 31,47%.وتمنى آل شريم لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدماً شكره للزملاء والزميلات في إدارة شؤون المعلمين على جهودهم في إنجاز حركة النقل.وأفاد أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور".// انتهى //21:09ت م0207