جدة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستفقد محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي اليوم, المراكز التابعة للمحافظة لتفقد سير الخدمات المقدمة, وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, بهدف تلّمس احتياجات المواطنين.والتقى خلال تفقده, بمسؤولي الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ ومعرفي وأعيان القبائل وعددٍ من المواطنين, واستمع لاحتياحات الأهالي, كما جرى استعراض الخدمات المقدمة من تلك الجهات للمواطنين بالمراكز التابعة للمحافظة.واختتم محافظ بحرة جولته التفقدية بالوقوف على مشروع جمعية البيضاء للتنمية بمركز البيضاء.ونوّه السلمي بالاهتمام والدعم الذي تجده المحافظة ومراكزها من سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه خدمة للمحافظة ومراكزها وأهلها.// انتهى //21:14ت م0208