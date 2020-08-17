الجزائر 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 اغسطس 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 39025 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1379 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 330 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27347 حالة.//انتهى//21:16ت م0209