إسلام آباد 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك اليوم محادثات هاتفية مع نظيره الأسترالي ليندا رينولدز، لبحث العلاقات الثنائية بين باكستان وأستراليا وسبل تنميتها.وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الباكستانية أن الجانبين جددا العزم على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع.وقال الوزير الباكستاني: إنّ بلاده تولي اهتماماً لعلاقاتها مع أستراليا، وترغب في العمل معها لدعم الأمن والسلام على المستويين الدولي والإقليمي.// انتهى //21:17ت م0210