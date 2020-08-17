رام الله 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية وآخر من من الخليل .وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبدالروؤف تيسير ياسين ، أثناء عبوره حاجزا عسكريا قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال عمر تحسين حامد من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وأصابت عددًا من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال تصديهم لتجريف وشق طرق استيطانية في الجبل "الوسطاني" التابع للقرية.//انتهى//21:17ت م0211