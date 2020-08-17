واشنطن 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 41,893 إصابة مؤكدة و 654 حالة وفاة اليوم نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,382,125 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 169,350 حالة وفاة.// انتهى //21:44ت م0214