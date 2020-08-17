الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم, في الاجتماع الافتراضي الثالث لمفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي - بحضور نائب المدير الإقليمي ومدير إدارة الطرق التربوية رفعت السباعي، وبمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات.وأوضح مفوّض تنمية القيادات بالجمعية محمد بن عبدالله المحمود، أن الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها : مباركة الجهود التي يقوم بها الإقليم الكشفي العربي في حثّ وتشجيع ودعم ومساعدة الجمعيات الكشفية الوطنية على تطوير ووضع وتطبيق سياسة وطنية للحماية من الأذى, حيث جرى تقديم التدريب التعريفي لـ 14 جمعية كشفية عربية، وتهنئة الإقليم بنجاح الدراسة الكشفية العربية الرقمية للشارة الخشبية، والموافقة على تنظيم الدراسة الكشفية العربية الرقمية للمتفرغين للعمل الكشفي خلال شهر أكتوبر القادم، والموافقة على تنظيم منتدى كشفي عن بعد لمساعدي وقادة الوحدات الكشفية بالجمعيات الكشفية العربية حول كيفية التعامل مع الفتية والشباب وفق الواقع المتغيّر الجديد، وحثّ وتشجيع القيادات الشابة للكتابة في نشرة تنمية القيادات.كما أوصى المجتمعون بعقد لقاء لمفوّضي تنمية القيادات والتدريب ومساعديهم بالجمعيات الكشفية العربية حول أولويات احتياجات قائد الوحدة الكشفية ، والتوصية بمراجعة قائمة كفاءات الشارة الخشبية وفق ظروف وخصوصية كل جمعية.وأفاد المحمود أنّ المجتمعين أقرّوا العديد من التكليفات ومن أهمها : وضع مشروع تنظيم ندوة مفتوحة حول التدريب "عن بعد"، ووضع مشروع لتنظيم الدراسة التخصصية حول التحوّل التقني للتدريب في الواقع المتغيّر الجديد، ووضع مشروع لمسابقة إنتاج الأفلام في مجالات التدريب المختلفة، وإعداد مشروع لدورة تدريبية لكيفية كتابة وصياغة المشروعات التمويلية وعقد الشراكات.// انتهى //21:44ت م0215