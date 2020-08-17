محايل 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسواصلت بلدية مركز بحر أبو سكينة التابعة لأمانة منطقة عسير جهودها ضمن برنامج "التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري" برفع وإزالة المخلفات والأنقاض، وتأهيل أرصفة الجزر الوسطية بالشوارع، ومعالجة الحفر الوعائية، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والملصقات، وصيانة أعمدة الإنارة بالطريق والشوارع الرئيسة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمركز والأحياء التابعة له.// انتهى //21:45ت م0216