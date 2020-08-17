الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 4 مباريات ، حيث تعادل فريق النجوم مع ضيفه الكوكب بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 26 نقطة بالمركز التاسع عشر، ورفع فريق الكوكب رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الرابع عشر.وخسر البكيرية من ضيفه الثقبة بنتيجة 4-2، ليبقى رصيد البكيرية عند 54 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 46 نقطة بالمركز الثامن، فيما فاز فريق حطين على ضيفه فريق الأنصار بنتيجة 5 - 0، ليرفع حطين رصيده إلى 29 نقطة بالمركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد الأنصار عند 30 نقطة بالمركز السادس عشر.وتعادل فريق التقدم مع مضيفه فريق أحد بنتيجة 2-2 ليصبح رصيد التقدم 24 نقطة بالمركز الـ20 والأخير، فيما أصبح رصيد أحد 54 نقطة بالمركز الخامس.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 6 مباريات ، شهدت فوز نجران على مضيفه الجيل 2-1 ، وتعادل النهضة مع الجبلين 2-2، وتغلب الباطن على الخليج 0-1 ، فيما كسب العين مضيفه فريق المجزل بنتيجة 1-0، وتعادل الطائي مع ضيفه الشعلة بنتيجة سلبية 0-0، وانتصار جدة على ضيفه القادسية بهدفين دون رد.// انتهى //21:53ت م0218