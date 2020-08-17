القدس المحتلة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأُستشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة.وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال منع طواقمها من الدخول لمحيط باب حطة بعد إطلاقه النار على شاب.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن جيش الاحتلال ترك الشاب ينزف دون السماح بتقديم أي إسعافات أولية له.// انتهى //23:43ت م0231