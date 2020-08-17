القاهرة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسفاز فريق المقاولون العرب لكرة القدم على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 37 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة واحدة عن الزمالك "الوصيف"، فيما تجمّد رصيد الإنتاج الحربي عند 24 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //23:43ت م0233