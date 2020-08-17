واشنطن 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها على انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي، بـ86.11 نقطة، أو 0.31 في المئة، إلى 27844.91 نقطة.فيما شهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي صعوداً بـ9.14 نقطة، أو 0.27 في المئة ليغلق عند 3381.99 نقطة.وسجّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 110.43 نقطة، أو 1.00 في المئة، إلى 11129.73 نقطة.// انتهى //23:43ت م0234