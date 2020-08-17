تونس 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسمنح الاتحاد الأوروبي عشرة ملايين يورو لتونس من أجل مساعدتها على توفير السفن والمعدات لحرس الحدود من أجل مساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأضافت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون في تصريح عقب مشاركتها في اجتماع انعقد بمقر وزارة الخارجية التونسية وضم وفداً حكومياً تونسياً إلى جانب وفد إيطالي أوروبي، أن الهدف من رصد هذه الاعتمادات يتمثل في مكافحة أنشطة "تجارة البشر" في إشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة غير الشرعية.وأكدت يوهانسون أن الاتحاد الأوربي سيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الإستراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بما يؤسس لواقع جديد من الرفاه والازدهار، مشيرةً إلى أن الوضع الحالي في ظل التدفقات الكبيرة للهجرة، يفرض غزو مجالات جديدة من التعاون الرامي إلى دعم التنمية في تونس.// انتهى //23:44ت م0235