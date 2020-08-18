واشنطن 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مع التزام مجموعة أوبك+ باتفاق خفض الإنتاج إلى جانب تقيّد الصين بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينها وبين الولايات المتحدة.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 57 سنتاً، أو 1.3 في المئة لتسجّل عند التسوية 45.87 دولارًا للبرميل.وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتاً أو 2.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 42.41 دولارًا للبرميل.// انتهى //01:03ت م0239