القاهرة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأحال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للنظر في طريقة إقرار الاتفاق وعدم مخالفته الدستور المصري.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري التي عُقدت اليوم لمناقشة قرار الرئيس المصري بشأن الاتفاق مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين.يُشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس وافقت خلال اجتماعها اليوم على قرار الرئيس المصري بشأن الاتفاقية، قبل إحالته للجلسة العامة، وأكدت عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق.// انتهى //01:03ت م0240