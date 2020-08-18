القاهرة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسحقق فريق الأهلي المصري لكرة القدم فوزاً ثميناً على منافسه أسوان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة متصدراً الدوري، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //01:06ت م0241