القاهرة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 908 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 60651 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 96590 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5173 حالة وفاة.// انتهى //02:01ت م0242