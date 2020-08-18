نيامي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلن الجيش النيجري تحرير 11 قرويا، بينهم 4 أطفال و3 نسوة، خلال عملية له في منطقة بحيرة تشاد على الأراضي النيجيرية.وقال الأمين العام لمحافظة منطقة "ديفا" يحيى غودي إن المختطفين المحررين، كانوا اختطفوا قبل حوالي أسبوع من قريتين ببلدية "غويسكيرو"، الواقعة على حدود بحيرة تشاد، في جانبها المشترك بين النيجر وتشاد ونيجيريا.وأضافت مصادر إعلامية نيجرية أنه تم تعقب الخاطفين من قبل الجنود النيجريين، الذين تمكنوا من تحرير الرهائن بينما كانت أسرهم تستعد لدفع فدية قدرها مليوني فرنك أفريقي.وتتكرر عمليات احتجاز الرهائن مقابل دفع الفديات، في منطقة "ديفا" التي تعرضت على مدى السنوات الخمس الماضية لغارات دامية من قبل جماعة بوكو حرام.// انتهى//02:45ت م0243