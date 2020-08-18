عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي الرئيس الأميركي
أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة الثانية
فيصل بن مشعل يطّلع على جهود هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
فيصل بن سلمان يرعى الحفل الافتراضي لخريجي جامعة طيبة
نائب وزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون
إطلاق «المسعف الإلكتروني» في الرياض
1432 حالة تعافٍ من كورونا
الإمارات ومصر تدينان هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة
الشورى: خدمات التجارة الإلكترونية دون المأمول
42 خدمة رقمية وسبعة أنظمة إجرائية بالشؤون الإسلامية
المرأة في رئاسة الحرمين.. دعم وتمكين
خفض رسوم المدارس الأهلية يُقلق المعلمين
الموارد البشرية: الترقيات الاستثنائية لا تمنح بشكل عشوائي
المملكة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو
استنكار خليجي للتهديدات الإيرانية تجاه الإمارات
الليرة التركية تواصل الانهيار وسط تزايد تخارج التدفقات الأجنبية
الحسيني: حزب الله وراء مصائب لبنان
اشتباكات بين القوات الأميركية وجنود النظام السوري
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