الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي الرئيس الأميركيأمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان قائد قوة الأمن الخاصة الثانيةفيصل بن مشعل يطّلع على جهود هيئة البيانات والذكاء الاصطناعيفيصل بن سلمان يرعى الحفل الافتراضي لخريجي جامعة طيبةنائب وزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاونإطلاق «المسعف الإلكتروني» في الرياض1432 حالة تعافٍ من كوروناالإمارات ومصر تدينان هجمات الحوثي الإرهابية على المملكةالشورى: خدمات التجارة الإلكترونية دون المأمول42 خدمة رقمية وسبعة أنظمة إجرائية بالشؤون الإسلاميةالمرأة في رئاسة الحرمين.. دعم وتمكينخفض رسوم المدارس الأهلية يُقلق المعلمينالموارد البشرية: الترقيات الاستثنائية لا تمنح بشكل عشوائيالمملكة تدين الهجوم الإرهابي في مقديشواستنكار خليجي للتهديدات الإيرانية تجاه الإماراتالليرة التركية تواصل الانهيار وسط تزايد تخارج التدفقات الأجنبيةالحسيني: حزب الله وراء مصائب لبناناشتباكات بين القوات الأميركية وجنود النظام السوري// يتبع //06:03ت م0003