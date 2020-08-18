وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مكافحة التستر.. والتنمية الوطنية ) : دعم فرص المواطن الـسعودي يأتي ضمن أحد أهم النظم الأساسية التي تشتمل عليها رؤية المملكة العربية السعودية، وتأتي مكافحة التستر التجاري وما يترتب عليه من تلاعب في هذه الفرص وخروج للأموال، في إطار يتصل بمستهدفات الدولة في هذا الجانب.وتابعت : حين نمعن في توجيه المقام السامي الكريم، بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة الـتستر الـتجاري وتقترح الحلـول والمبادرات الـتي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، فهو يعكس حرص وجهود حكومة المملكة في سبيل إيجاد حل جذري وشامل لكل ما يشكل معطلا في سبيل تحقيق الأهداف التنموية والفرص القائمة على هذا الشطر الحيوي من أوجه التجارة والاستثمار المحلي، ولعل في تفصيل المهام التي تتولاها اللجنة والتي تتضمن الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الـصادرة في ذات الشأن.وأضافت : وما يرتبط معه في ذات الـشأن من تولـي الـهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.وأكدت : كذلـك وكما نص علـيه الأمر الـسامي الـكريم، من قيام وزارة الـتجارة، ووزارة الموارد الـبشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والـقروية بوضع خطة لإلـزام جميع محلات الـبقالات والـتموينات بالاشتراطات الـبلـدية المحدثة لـنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الـزمني المحدد، وإعداد مؤشر لـقياس الـتزام الـقطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يوما.// يتبع //06:03ت م0005