نجران 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية.وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش ، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.// انتهى //06:11ت م0010