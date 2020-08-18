طوكيو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 23ر126 نقطة أو ما يعادل 55ر0% ليصل إلى 52ر22970 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 22ر7 نقطة، أو45ر0%، ليصل إلى 60ر1602 نقطة.// انتهى //06:15ت م0012