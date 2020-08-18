مانيلا 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسضرب زلزال بقوة 5ر6 درجات على مقياس ريختر وسط الفلبين اليوم.وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال يقع على بعد خمسة كيلومترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات ( 430 كيلومترا جنوبي مانيلا ).وأضاف المعهد أن الزلزال تسبب في إسقاط هياكل خفيفة ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وتابع: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90% من الزلازل في العالم.// انتهى //07:11ت م0014