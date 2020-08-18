نجران 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسبحث مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أمس، مع لجنة العودة للمدارس ولجنة الاستعداد لعام ١٤٤٢هـ وقادة وقائدات المدارس بدء العام الدراسي وعودة الطلاب لمدارسهم من خلال الوسائل البديلة واستغلال كافة الإمكانيات التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة "عين" التعليمية الفضائية ومنصة "مدرستي" للتعليم عن بُعد ، جاء ذلك من خلال البث المرئي المتصل بجميع الإدارات والأقسام ذات الاختصاص .وأكد الدكتور العتيبي أن إعلان معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ آلية العودة للدراسة عن بعد، تعبر عن اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله- بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكين أبنائنا الطلاب الطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة لنمضي يداً بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة الوطن الغالي .وشدد مدير عام التعليم بمنطقة نجران على قادة وقائدات المدارس بضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وضرورة تفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة العلمية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات بالشراكة مع أولياء الأمور.وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران سيكون هناك دورات مخصصة موجهة للمرشدين الصحيين بالمدارس يتم من خلالها تثقيف وتوعية الطلاب والطالبات بالطرق السليمة للتعامل مع الأوبئة والأمراض والتصدي – بمشيئة الله- لها.و أشاد الدكتور العتيبي بمتابعة سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه للعملية التعليمية في المنطقة واهتمامهما الدائم بها ، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف العملية التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، سائلا الله تعالى أن يكون هذا العام عاماً دراسياً مميزاً.//انتهى//07:30ت م0015