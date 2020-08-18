عام / 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا
الثلاثاء 1441/12/28 هـ الموافق 2020/08/18 م واس
برلين 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1390 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 225404 .
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9236 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.
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