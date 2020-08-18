برلين 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1390 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 225404 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9236 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.// انتهى //07:38ت م0016