القاهرة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن استراتيجية الدولة تتضمن إقامة مشروعات محطات لمعالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه.وسلّطت الضوء على استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم، بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف حسم النقاط الفنية والقانونية العالقة، وتأكيد مصر على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث.ونقلت عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على ضرورة الاستمرار في إتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات 96590 حالة، والوفيات 5173 حالة وفاة.وأخبرت عن مواصلة الجسر الجوي المصري لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة إلى لبنان.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة أمس من خلال قصف جوي وبري شنته مقاتلات ودبابات حربية.ونوّهت صحف مصر فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية إلى مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف الليبية.// انتهى //10:12ت م0026