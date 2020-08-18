الخرطوم 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إقرار الشرطة السودانية بوقوع إصابات متفاوته وسط المتظاهرين ومنسوبيها في مليونية "جرد الحساب" أمام مجلس الوزراء أمس، وبررت تدخلها واستخدامها الغاز المُسيّل للدموع لحدوث انحرافات من بعض المتظاهرين لمحاولتهم اقتحام مجلس الوزراء.ونشرت إعلان وساطة دولة جنوب السودان، أن موعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، سيتم في 28 أغسطس الحالي.ونقلت الصحف عن مسؤول في الأمم المتحدة، أمس قوله إن تحذيرات المسؤولين الغربيين حول الحاجة إلى إصلاحات في لبنان لاقت في الغالب ردوداً مخيبة للآمال من جانب القادة السياسيين في البلاد.وعرجت صحف الثلاثاء على تحذير مصادر ليبية رفيعة المستوى من مخاطر سعي تركيا وبتمويل قطري لإحكام سيطرتها على قاعدتي مصراتة والوطية بغرب ليبيا.وسلطت الضوء على تأكيد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس أن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها، وستقوم بترحيلهم إلى بلدانهم.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى انتقاد قبرص، أمس شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب - سياسة المهادنة- في التعامل مع تركيا.// انتهى //10:27ت م0027