غزة 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، أرضًا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات الاحتلال وآليات الاحتلال العسكرية استهدفت مواقع شمال بيت لاهيا، وأراض زراعية في وقت أطلقت فيه بحرية الاحتلال عدة قذائف في عرض بحر شمال غزة، دون أن يبلغ وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.// انتهى //10:32ت م0030