بيروت 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحتين السياسية والشعبية الجلسة المنتظرة اليوم للنطق بالحكم في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في حين تشهد البلاد ارتفاعًا قياسيًا بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية إثر زعم جيش الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بمنطقة باب حطة داخل البلدة القديمة في القدس.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى تأكيد التحالف الدولي تعرض إحدى دورياته لإطلاق نار قرب نقطة تفتيش لقوات النظام السوري في قرية تل الذهب قرب القامشلي السورية، مشيرًا إلى أن قواته ردت على مصادر النيران دفاعًا عن النفس من دون وقوع أي خسائر في صفوفه.ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات الأفغانية أمس أن عدة صواريخ سقطت في العاصمة الأفغانية كابول قرب الحي الدبلوماسي.وأخبرت عن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا ولبنان موضحًا أن وجهات النظر كانت متقاربة.وأوردت صحف بيروت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن الوضع في بيلاروسيا مريع، بعد أن اندلعت احتجاجات بسبب الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس مشيرًا إلى أن بلاده تراقب التطورات عن كثب.// انتهى //10:34ت م0031