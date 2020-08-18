طوكيو 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا اليوم ، ليبتعد عن ذروة ستة أشهر التي لامسها الأسبوع الماضي، حيث أدت الضبابية السياسية في أنحاء العالم إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.وفقد نيكي 0.2 % ليهبط إلى 23051.08 نقطة، بعيدا عن ذروة يوم الجمعة 23338 نقطة، أعلى مستوى منذ أواخر فبراير .وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.06 % إلى 1610.85 نقطة.// انتهى //10:36ت م0033