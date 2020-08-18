رام الله 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المسجد الأقصى، وإصابة آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت الصحة الفلسطينية 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و358 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين من الضفة الغربية.ونشرت صحف هذا اليوم مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بحقوق الإنسان بالمباشرة بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والقوانين، والأعراف الدولية، والعمل على توفير حماية دولية لسكان دولة فلسطين المحتلة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزاره الخارجية الفلسطينية جرائم الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وكذلك عمليات إطلاق النار المتواصلة بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حصل مساء هذا اليوم في باب حطة بالقدس القديمة.وتحدثت عن استنكار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.// انتهى //10:41ت م0035