الرياض 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستنظم الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات (أيامى) بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في الرياض، سلسلة من البرامج التدريبية لتنمية مهارة الادخار لدى مستفيداتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أيامى الدكتور عبدالعزيز التويجري أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الجمعية في الرعاية النوعية للأرامل والمطلقات، وإكسابهن المهارات اللازمة التي تمكنهن من مواجهة أعباء الحياة والظروف المالية نتيجة ما تعرضن له من ترمل أو طلاق.وأضاف أن هذه البرامج تأتي ضمن أولوية البنك وفق نظامه الأساس في العمل على تشجيع التوفير والادخار لدى الأفراد والمؤسسات بالمملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية، مثمناً هذه المبادرة من بنك التنمية الاجتماعية.// انتهى //11:53ت م0050