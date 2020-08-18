تونس 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في جلسة عمل تونسية إيطالية، أنه لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية، وذلك على خلفية الأعداد الكبيرة من المهاجرين الغير شرعيين اللذين أبحروا من تونس نحو الأراضي الإيطالية مؤخرًا.وتناولت تأكيد مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن عليّة أن عمليات التقصي النشيط المجراة بتونس أثبتت أن 85 % من المصابين بكورونا يحملون الفيروس لكن دون أن تظهر عليهم الأعراض.وكتبت مغربيًا عن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف الليبية.وأشارت عربيًا، إلى مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية إثر زعم جيش الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن بمنطقة باب حطة داخل البلدة القديمة في القدس.// انتهى //12:07ت م0053