الدمام 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م واستواصل بلدية محافظة الخفجي حملتها الرقابية على المنشآت التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة والتي تأتي للتأكد من تطبيق الأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن الفرق الرقابية نفذت خلال الأسبوع الجاري أكثر من 148 جولة رقابية اسفرت عن ضبط بعض المخالفات البلدية، مشيراً إلى إمهال المخالفين مدة عشرة أيام لتصحيح أوضاعهم وتأمين وسائل الدفع الإلكتروني والتقليل من تداول النقد المالي.وأكد المهندس الحميداني بأن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم على جميع المنشآت الغذائية، حاثاً في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتواصل مع البلدية عبر القنوات الرسمية والالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.// انتهى //12:13ت م0055